Silvio Santos é criticado após usar termo 'bicha' em seu programa

O apresentador Silvio Santos durante o polêmico momento. Foto: Reprodução de 'Programa Silvio Santos' (2018) / SBT

O Programa Silvio Santos exibido no domingo, 27, tem sido acusado de homofobia por conta do uso do termo "bichas" no quadro Jogo das Três Pistas, em que o apresentador usa três termos como dicas para que os participantes descubram a resposta certa do desafio.

Silvio começou dando a primeira pista: "David Brazil". Karina Bacchi, uma das participantes, arriscou: "Apresentador?". Com a dica seguinte, "Gominho", a atriz Cristiana Oliveira, sua oponente, não conseguiu pensar em nada para arriscar. Acrescentando "Pabllo Vittar", foi a vez de Karina passar a vez, agora, ao público presente no auditório.

Ao todo, foram usados 23 termos diferentes pelas pessoas presentes na plateia. Em ordem: "Homofóbico", "homossexual", "travesti", "gay", "maquiador", "artistas", "promoter", "transformista", "apresentador (novamente)", "drag queen", "LGBT", "humorista", "transexual", "digital influencer", "cantor", "homem", "afeminado", "jornalista", "youtuber", "parada gay", "Afrodite" e "nordestinos", antes do comentário derradeiro.

Uma participante identificada como Adriana, enfim, acertou a resposta escolhida pelo programa: "Bicha". Antes, ela já havia arriscado outro palpite: "Transformista". Ao todo, foram cerca de quatro minutos do programa destinados à pergunta.

"Acertou! Bicha! Ganhou R$ 100! David Brazil, Gominho, Pabllo Vittar, aqui tá 'bichas'. Ela falou 'bicha', acertou, claro", comemorou Silvio.

Em determinados momentos, o apresentador comentava os palpites errados: "200 pessoas no auditório e ninguém sabe a resposta dessa associação!". "Que são artistas, são. David Brazil é artista, não é? Gominho é artista. O Pabllo Vittar não sei o que ele é".

Confira o momento abaixo e, em seguida, algumas reações de espectadores:

o programa do Silvio Santos acabou de colocar David Brasil, Pabllo Vittar e Gominho no balaio das "bichas", dentre outras qualificações sugeridas pelo auditório. 2018....... — CHR1S (@chriskax) 28 de maio de 2018

quando o silvio santos falou q a resposta era "bichas" eu senti q ia dar ruim — lim fada (@gigihmaia) 28 de maio de 2018

E por isso devemos aceitar o estereótipo de bicha? Só pq o Silvio Santos disse que três gays são bichas, devo concordar e falar que tá legal? Se isso é legal ou engraçado pra vc, fale por si. — Alexander Cesar (@alexander_csv) 28 de maio de 2018

Silvio Santos ainda insistindo que "bichas" é algo muito engraçado https://t.co/IbOiQvElzv — João Pedro Ramos (@joaopedroramos) 28 de maio de 2018

Eu achei tão ridículo a charada do Silvio Santos sobre o Gominho, Pabllo Vittar e David Brasil, tendo a resposta: "bichas", isso foi pesado. O fato de serem homossexuais não dá o direito A NINGUÉM de chamá-los dessas coisas, na intenção de ofender por conta de orientação sexual. — renato (@renato_fmenezes) 28 de maio de 2018

VEJA TAMBÉM: A evolução de Silvio Santos em 60 anos como apresentador de TV