Silvio Santos diz que, quando morrer, quer que cinzas sejam jogadas no auditório do Ratinho

O apresentador e dono do SBT, Silvio Santos. Foto: Lourival Ribeiro / SBT / Divulgação

O Jogo dos Pontinhos sempre traz temas provocativos e polêmicos para os participantes. Na edição deste domingo, 21, Silvio Santos falou sobre morte.

A pergunta direcionada à Patrícia Abravanel era: “Se você fosse cremada, onde gostaria que suas cinzas fossem jogadas?”. A filha do dono do SBT prontamente respondeu: “No mar, assim, jogadas ao vento e cair num mar maravilhoso. Mas que papo chato é esse, hein? Eu quero viver muitos anos e acho que nem cremada quero ser”, disse.

Silvio Santos revelou, em tom de brincadeira, como gostaria que acontecesse com ele. “Eu sei que as minhas (cinzas) vão ser jogadas no auditório do Ratinho”, declarou, arrancando risos da plateia. “Coitado do pessoal que estará lá naquele dia...imagina?”, prevê Patrícia.

Na edição deste domingo do Jogo dos Pontinhos, Silvio Santos pegou no pé de Lívia Andrade ao elogiar a participante, dizendo que os dentes dela estão bonitos e que emagreceu. “Melhorei quando me separei, comecei a me cuidar e me superei”, explicou Lívia, que foi interrompida pelo apresentador.

“Ah, vocês cospem no prato que comeram. Conheço ele (o ex de Lívia) e é um ótimo rapaz, está cheio de mulheres correndo atrás dele”, disse o dono do baú. “Não é...mulher vai melhorando com o tempo. Quando a gente é novinha, não sabe se arrumar nem se maquiar direito. A gente não tirava a sobrancelha, era um horror”, lembra a apresentadora. Apesar de ser uma pessoa pública, Lívia Andrade nunca revela o nome com quem se envolve.

Assista ao vídeo: