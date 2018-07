Silvio Santos diz que na RedeTV! 'só entra quem casa com os donos'

Silvio deixou a modelo e apresentadora Renata Kuerten visivelmente constrangida ao dizer que na RedeTV! (emissora na qual ela trabalha) só entra quem casa com os donos; confira. Será que o dono do Baú perdeu o filtro? Foto: Bang Showbiz

Silvio Santos perde os amigos, mas não perde a piada. No domingo, 15, ele recebeu em seu programa a modelo e apresentadora Renata Kuerten, que comanda o Conexão Model na RedeTV!, e fez um comentário que a deixou levemente constrangida.

Renata levou seu time de assistentes de palco para o SBT e ouviram do patrão: "Vocês estão na RedeTV! fazendo concorrência com a Luciana Gimenez? Mas lá não tem seis donos. E o outro também já é casado com a outra menina bonita também. Na RedeTV! só entra quem casa com os donos. No SBT também deveria ser assim. Mas elas são todas da RedeTV!? A RedeTV! agora virou palácio das mulheres lindas?", brincou.

Logo em seguida, Silvio disse que iria importar a ideia da Rede TV! para o SBT. "Só entrará no SBT se for se casar com o dono", completou, arrancando risos de sua plateia.

No fim da entrevista, Silvio não perdeu a oportunidade e perguntou para a modelo Renata Kuerten: "Você tem futuro. Não tem mais um sócio lá na Rede TV! para você casar?".

A convidada entrou na brincadeira e conseguiu dar uma boa resposta ao dono do SBT. "Não tem, tu acredita?! Dei uma procurada, olhei a lista, mas não tem".