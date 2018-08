Silvio Santos dá colar para Helen Ganzarolli e irrita Patrícia Abravanel

O apresentador e dono do SBT, Silvio Santos. Foto: Lourival Ribeiro / SBT / Divulgação

Um colar de brilhantes gerou polêmica durante o Jogo dos Pontinhos, programa exibido na noite deste domingo, 26, no SBT. Silvio Santos presenteou Helen Ganzarolli com a peça e, enquanto tentava colocar a jóia no pescoço da modelo, Patrícia Abravanel foi conferir de perto o produto: “É falsa, é falsa!”, gritava a filha do dono do Baú. Helen ironizava: “Ah, é falsa sim...”. Patrícia foi ficando cada vez mais nervosa e vociferou contra o auditório: “E essa mulherada do auditório aplaudindo aí uma 'biscate' dessas!”.

Os outros participantes do jogo não perdoaram e também tentaram avaliar se a jóia era verdadeira. “Não é diamante, mas é cristal. É uma peça cara”, concluiu Lívia Andrade. Para Patrícia, o pai não comprou o colar com o próprio dinheiro. Ela acredita que Silvio Santos recebeu a peça de alguém e repassou à Helen. “Isso aí foi o seguinte, ele (Silvio) deve ter ganhado de alguém lá no Jassa para ele dar à mim, ou à minha mãe, mas passou para ela. Foi isso”, afirmou.

No perfil oficial de Helen Ganzarolli no Instagram, a modelo foi alvo de questionamentos dos fãs.

Desde a entrada de Patrícia Abravanel no Jogo dos Pontinhos, Silvio Santos faz galanteios à Helen Ganzarolli, sugerindo que ambos têm um relacionamento íntimo. Na edição deste domingo, o apresentador não se importou com os comentários dos participantes do programa e disse: “Vocês não tem nada a ver com a minha vida, posso fazer o que quiser. Ela tem direito, porque eu prometi a ela. Esse é um dos meus presentes para ela, fora meu testamento, que ninguém sabe o que eu deixei”, brincou Silvio.

Assista ao vídeo: