Silvio Santos dá cantada e 'agarra' colega de auditório; público desaprova

O dono do SBT ficou empolgado com uma colega de auditório que participou de seu programa. Ele aproveitou o momento de descontração e abraçou a moça por trás."Fica aqui na minha frente, já que você quer se esfregar", disse. O público desaprovou a atitude do 'patrão'. Veja a história completa aqui Foto: Reprodução/SBT