Silvio Santos dá bronca em Rachel Sheherazade e em Danilo Gentili por suas opiniões políticas

Silvio: homenageado aos 85 anos de idade Foto: Divulgação

Silvio Santos mandou a jornalista Rachel Sheherazade comprar uma emissora de televisão se quisesse continuar fazendo comentários políticos.

O conselho foi dado pelo apresentador durante a gravação do Troféu Imprensa, que aconteceu na tarde dessa terça-feira, 17, no SBT. Silvio não pensou duas vezes ao repreender Raquel, famosa por dar suas opiniões no telejornal SBT Brasil.

"Aqui no SBT, não. Ela é paga para ler jornal. Manda ela comprar uma TV para ela e ela fala o que quiser", disse Silvio.

Mas não foi só Raquel que ganhou um puxão de orelha do patrão. Danilo Gentili, apresentador do programa The Noite, também ouviu de Silvio um conselho: "Você é muito bom, mas precisa parar de falar de política", afirmou o dono do Baú, que aconselhou Danilo comprar uma TV junto com Sheherazade.

O Troféu Imprensa vai ao ar neste domingo, 22.