Silvio Santos é acusado de racismo após tirar prêmio de candidata negra; assista

Silvio Santos está sendo acusado de racismo por internautas após um episódio do programa deste domingo, 8, no SBT. Durante um quadro musical, o apresentador contrariou a votação do auditório, que escolheu como melhor cantora uma mulher negra, e deu o prêmio para outra candidata.

Jennyfer Oliver, que era a única negra das quatro participantes, recebeu 84 votos da plateia contra oito da segunda colocada.

Mesmo assim, Silvio Santos deu o prêmio de R$ 500 para todas e mais R$ 500 para a mulher escolhida por ele.

"É quinhentos reais para cada uma porque eu é que vou escolher agora quem vai ganhar mais quinhentos", justificou o apresentador. "Se eu estivesse na minha casa vendo o programa, depois que ouvi essa música Caneta Azul, na minha opinião, a melhor intérprete é a Juliani. Você ganhou! Você é muito bonita, canta bem e ganhou mais quinhentos", concluiu.

No programa Sílvio Santos, de 08/12/2019, em uma competição de calouros, a vencedora, uma mulher negra venceu, porém não levou o prêmio, quem levou o prêmio foi uma mulher bonita, segundo o Silvio Santos!!! pic.twitter.com/jktMdFPGzL — MaBenigno™??? (@marcio_benigno) December 9, 2019

Nas redes sociais, os internautas não entenderam a mudança nas regras do quadro no último minuto e muitos consideraram que o comportamento do apresentador foi de racismo. "O fato de Silvio Santos ser velho não justifica o motivo dele ser racista", escreveu um.

vocês que me desculpem, mas o fato do silvio santos ser velho não justifica o motivo dele ser racista. ele é rico e tem todas as ferramentas pra saber que isso é errado, na verdade, isso nem de pesquisa precisa, é questão de senso. — ciclopin (@craiskc) December 9, 2019

na mesma noite temos silvio santos desmerecendo uma negra e logo em seguida temos uma negra ganhando o #MissUniverse2019 pic.twitter.com/iZXa4O5qv6 — eu que lute (@pxixlxp) December 9, 2019

Essa é Jennyfer Oliver, ela participava de um quadro de canto no programa Silvio Santos e venceu com folga a votação da plateia. Porém Silvio não aceitou a vitória da candidata e mudou as regras de última hora favorecendo a vitória de uma candidata branca. Qual o nome disso? pic.twitter.com/PEQ73EBbO0 — ARTH (@anthunesarth) December 9, 2019

maísa vendo o silvio santos fazer mais uma merda pic.twitter.com/pJrHEKdidG — instagram: pedro.rafhael (@falarafha) December 9, 2019

No instagram, Jennyfer Oliver, que é cantora, publicou uma série de stories falando sobre o caso. "Eu fiquei super constrangida no momento, mas como demorou três semanas para ir para o ar, eu não podia mencionar nada sobre o assunto e muito menos expor nada. Eu jurava que ia ser editado e eles iriam pular essa parte que ele me barrou de cantar a música", contou.

Jennyfer disse que em nenhum momento acusou Silvio Santos de racismo, mas ressaltou: "As pessoas sentiram e comentaram nas redes sociais. Se as pessoas sentiram, eu respeito a opinião de todo mundo. Eu respeito as pessoas como elas me respeitam. Não estou me fazendo de vítima, só me senti prejudicada. Quem assistiu viu a minha cara", afirmou.

A cantora também chamou atenção para o fato de o quadro ter como objetivo avaliar a voz das candidatas, não a beleza. "Era para ser um programa de cantoras e sermos avaliadas pela qualidade vocal, mas, infelizmente no Brasil, são poucos programas de TV que levam a sério a questão de qualidade. E ele falou que ela ia ganhar por ser mais bonita."

Jennyfer também garantiu que não pretende mover uma ação contra Silvio Santos ou a emissora. "O Silvio vai continuar 'podre de rico' e não vai adiantar nada ficar brigando pelo que está certo. Pois o errado hoje é o certo e o certo é errado. Não adianta eu processar, porque senão vou ser prejudicada e não vou participar de mais nenhum programa de TV. Eu vivo da música, trabalho honestamente para ter minhas coisas e pagar minhas contas", disse ela.

A reportagem do E+ entrou em contato com o SBT para saber se há uma explicação sobre a mudança no momento da premiação, mas a emissora não irá se manifestar.

