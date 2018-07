Silvio Santos constrange ex-participante do ‘Casa dos Artistas’

O apresentador Silvio Santos deixou a atriz Mariana Kupfer constrangida durante participação no 'Programa Silvio Santos' Foto: Reprodução de cena do 'Programa Silvio Santos'/SBT

O apresentador Silvio Santos causou uma nova polêmica durante o seu programa do domingo, 29. No quadro Jogo das 3 Pistas, que contou com a participação das ex-participantes do reality show Casa dos Artistas Mari Alexandre e Mariana Kupfer, Silvio ficou fazendo piada com o fato de que Mariana tem uma filha sem ter se casado. A atriz, no entanto, não aceitou bem a "brincadeira".

"Já casou?", perguntou o apresentador. "Não, mas eu trouxe a minha filha hoje, a Vic...", dizia Mariana, quando foi interrompida. "Mas como não casou e tem filha? Que que é isso? Aonde já se viu uma coisa dessa?",falou Silvio. "Não precisa casar, mãe não é um estado civil", respondeu a atriz.

"Não casou e tem filho? Isso é uma vergonha! Vocês que não casam e têm filhos é uma vergonha, não pode fazer uma coisa dessa. Quem faz isso é pecadora, não entra no céu", continuou Silvio, inflamando a discussão. "Claro que pode", retrucou Mariana.

"Foi um descuido, né?", questionou o apresentador. "Não, foi uma coisa que eu quis muito, mãe não é um estado civil, mãe é mãe", repetiu a ex-participante da segunda edição do Casa dos Artistas, que tem um canal no YouTube voltado para a maternidade. "Essa é uma desculpa boa, 'mãe é mãe'. Também quando vieram reclamar que eu fui o pai eu vou dizer 'pai é pai'", ironizou Silvio.

Quem acompanhava o programa nas redes sociais achou que o apresentador passou do ponto na sua brincadeira e criticaram suas declarações. Veja abaixo algumas das reações e o quadro do programa onde aconteceu a discussão.

Silvio Santos falando que foi um erro a mulher ter filho sem casar na frente da criança #ProgramaSilvioSantos — Dudu Avante (@DuduAvante) 30 de julho de 2018

Gente! Que climão entre a Mariana Kupfer e o Silvio Santos! Ela perdeu totalmente a paciência depois de ele tanto falar de ser mãe sem casar. — Matheus Silva (@MathSilva) 30 de julho de 2018

gente, silvio santos usa da idade pra falar o que quer né? VCS ESTÃO VENDO AS BABAQUICES QUE ELE TÁ FALANDO PRA MULHER SÓ PQ ELA É MÃE SOLTEIRA? felizmente, ela soltou um "mãe não é estado civil" na cara da poc — fada do deboche (@luanjostay) 30 de julho de 2018