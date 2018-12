Silvio Santos brinca de ‘pula sela’ durante ‘Jogo dos Pontinhos’

Os apresentadores Silvio Santos e Lívia Andrade. Foto: Reprodução/SBT

Com um certo ar de nostalgia, Silvio Santos decidiu relembrar as brincadeiras que fazia na infância, quando morava no Rio de Janeiro. Na edição deste domingo do Jogo dos Pontinhos, o apresentador contou com ajuda de Lívia Andrade para a tarefa.

“No meu tempo, eu brincava de ‘pular carniça’, você não lembra?”, perguntou Silvio para a apresentadora do Fofocalizando, pedindo para que ela abaixasse.

Ao explicar do que se tratava a gincana antiga, o dono do SBT entou pular Lívia Andrade, mas não conseguiu, arrancando risos da plateia.

“Ah, agora lembrei. Mas eu acho que tinha outro nome isso... ‘mãe da mula’, ‘pula cela’, é isso”, concluiu Livia Andrade.

As imagens viralizaram na internet e os fãs de Silvio Santos não perdoraram. “Vivi para ver essa cena, Brasil” e “Silvio Santos montando cavalinho na Livia Andrade” foram alguns dos comentários.

Rindo dessa cena. Vivi pra ver essa cena brasil kkkksisi querendo pular na livia kkkkkk #ProgramaSilvioSantos pic.twitter.com/KknWW5vVWA — Mr & Mrs Jonas Forever (@MarciaD00907568) 3 de dezembro de 2018

