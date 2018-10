Silvio Santos ajuda mulher que levou tombo em seu programa; veja

Ao contrário da maioria das emissoras, o SBT não exibiu a votação do impeachment de Dilma Rousseff na Câmara. No lugar, Silvio manteve o programa da Eliana e, no pico da audiência, chegou a 15 pontos. O dono da emissora comemorou o sucesso e ainda disse que, se os deputados tivessem usado seu método de escolher uma porta com 'sim' ou com 'não', a votação teria sido mais rápida.

Foto: Reprodução/SBT