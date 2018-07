Silvio Santos abre o zíper e simula striptease durante programa ao vivo

Silvio Santos. Foto: Divulgação/SBT

Após visualizar sua imagem no vídeo e ficar insatisfeito, Silvio Santos tirou o paletó, desabotoou parte da camisa, abriu o zíper da calça e simulou um striptease ao vivo no meio do auditório, durante o Programa Silvio Santos veiculado na noite do último domingo, 11.

Enquanto o apresentador tirava a roupa, a plateia gritava "tira, tira!", para entrar na brincadeira.

"Roupa branca? Que roupa feia. Escolhi muito mal. Porcaria de roupa. Não quero essa roupa. Sinceramente, não estou gostando, vou mudar de roupa", disse Silvio para a plateia.

Silvio Santos simulando striptease ao vivo. Foto: Reprodução

A produtora do programa invadiu o palco e convenceu o chefe a trocar de roupa no camarim, durante o intervalo comercial. No bloco seguinte, o apresentador estava com a roupa toda preta e uma gravata borboleta. Confira o diálogo no vídeo: