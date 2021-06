Silvero Pereira será Clodovil em série sobre vida do estilista

O ator Silvero Pereira fará o papel de Clodovil em série sobre a vida do estilista. Foto: Wilton Junior/Estadão

O ator Silvero Pereira, que ficou mais conhecido do público pela novela A Força do Querer, foi o escolhido para interpretar Clodovil Hernandes em uma série que vai contar a história do estilista.

Em uma publicação no Instagram, o artista publicou uma foto em que aparece com o cabelo platinado, ao estilo da figura polêmica que morreu em 2009, aos 71 anos. Veja aqui.

"Tons de Clô! Vem...", escreveu ele na legenda, referindo-se ao nome do livro escrito por Carlos Minuano, que traz a biografia de Clodovil.

Conhecido por uma personalidade forte, comentários ácidos e frequente envolvimento em polêmicas, o apresentador, estilista e deputado federal conquistou uma legião de fãs e outra de desafetos ao longo da carreira.

Ele passou por quase todas as emissoras de TV aberta no Brasil e dificilmente conseguia se manter na mesma emissora por muito tempo. Por onde passava, colecionava inimigos. Confira aqui a trajetória de Clodovil.

No ano passado, o ator Eduardo Martini deu vida ao estilista no monólogo Simplesmente Clô, que levou o inventário da vida e das criações de Clodovil ao longo de mais de 40 anos de carreira. Nessa trajetória, ele apresentou criações pioneiras na moda, conquistou o sucesso na televisão e teve êxito em seu primeiro mandato como deputado federal. Ao mesmo tempo, o espetáculo recuperou lembranças da vida e fatos pouco conhecidos do público.