Boran visita Emre no hospital em 'Sila: Prisioneira do Amor'

Boran visita Emre no hospital e encontra Sila

Segunda-feira, 23 de maio

O pai de Emre pede demissão da empresa de Sila. Boran leva Sila para a casa de campo onde eles vão morar juntos. Dihan e Esma se encontram em um hotel. Azad conta a Narin sobre o erro que cometeu na empresa. Bedar pensa em voltar par Istambul. Boran visita Emre no hospital e encontra Sila.

Boran e Sila passam a noite juntos

Terça-feira, 24 de maio

O pai de Dihan descobre que o filho foi demitido por Boran. A empresa de Boran perde terras em um leilão. Sila fica com ciúmes ao ver Boran e Gizem juntos. Sila se recusa a morar com Boran e cuida de Emre no hospital. Boran discute com o pai de Emre na cadeia. Após uma conversa com Abay, Sila muda de ideia e passa a noite com Boran.

Boran descobre que Sila comprou terras em Mardin

Quarta-feira, 25 de maio

Emre sai do hospital numa cadeira de rodas. Revoltado, Emre decide não se encontrar mais com Sila. Azad fica deprimido e se afasta do trabalho. Boran pede Sila em casamento. A família de Sila faz uma grande surpresa para ela. Boran descobre que Sila tentou prejudicá-lo comprando terras em Mardin e fica furioso.

Sila manda desfazer os negócios em Mardin

Quinta-feira, 26 de maio

Dihan descobre que a empresa de Sila está prejudicando os negócios do clã. Sila manda desfazer todos os negócios em Mardin. Ayse se casa por obrigação e é agredida pelo marido. Ela foge para Istambul e pede ajuda a Sila. Celil perde dinheiro no jogo. Burhan descobre a traição de Esma.

Boran decide voltar para sua terra natal

Sexta-feira, 27 de maio

Sila conta a Boran que Ayse fugiu de Mardin. Burhan segue Esma para flagrar uma traição. Sila diz a Boran que desistiu de vender as terras que comprou em Mardin e os dois brigam. Boran decide voltar para sua terra natal depois de saber que o pai está doente. Boran pede que Sila volte com ele.

Pai de Boran se recusa a receber Sila

Sábado, 28 de maio

Sila decide ir para Mardin e ficar ao lado de Boran. Boran e o pai se reúnem com o clã para decidir o futuro de Sila. Celil continua jogando e acaba se envolvendo com a polícia. Boran diz ao pai que fará tudo para proteger a mulher e o filho. O pai se recusa a receber Sila em Mardin.