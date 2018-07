Celil é ameaçado por Dihan em 'Sila: Prisioneira do Amor'

Foto: Divulgação

Celil é ameaçado por Dihan

Segunda-feira, 06 de junho

Celil é ameaçado por Dihan e seus homens. Boran e Sila vão ao médico para saber o sexo do bebê. Firuz prepara uma festa para celebrar a chegada do neto e Sila não gosta. Boran compra um presente para Sila e convida os pais dela para um jantar comemorativo.

Pais de Sila são hostilizados por Kevser e Firuz

Terça-feira, 07 de junho

Os pais de Sila são hostilizados por Kevser e Firuz. Azad descobre que Narin não quer engravidar. Boran fica furioso ao ver que Firuz destruiu a mesa do jantar. Boran impede que Cihan mate Celil no meio da rua. A mãe de Boran acredita que há uma maldição sobre o bebê de Sila. Firuz discute com Sila e tem um mal súbito.

Cihan é levado à delegacia

Quarta-feira, 08 de junho

Kevser põe a culpa em Sila pelo que aconteceu a Firuz e promete matá-la após o nascimento do bebê. Esma diz a Dihan que está grávida, mas ele duvida que é o pai. A polícia leva Cihan à delegacia por envolvimento num assassinato. Firuz diz à esposa que Sila salvou a vida dele.

Incêndio criminoso ocorre em fábrica de Mardin

Quinta-feira, 09 de junho

Sila sobrevive a um incêndio criminoso na fábrica em Mardin, mas tem que ser hospitalizada. A polícia investiga as causas do incêndio. Firuz obriga Boran a fazer com que Sila desista de reabrir a fábrica. Sila oferece ajuda aos trabalhadores.

Cihan ameaça os trabalhadores da fábrica

Sexta-feira, 10 de junho

Sila não desiste e reabre a fábrica. Cihan vai à fábrica e ameaça os trabalhadores. Sila vê Esma andando pelas ruas de Mardin. Cihan abandona a esposa. Azad flagra Dihan e Esma em um restaurante.

Boran encontra Azad morto

Sábado, 11 de junho

Azad e Dihan se encaram e a discussão termina mal. Boran vai até o local e encontra Azad morto. Dihan visita a esposa no hospital. Boran denuncia Cihan à polícia como suspeito pela morte de Azad.