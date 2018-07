Sila descobre que está grávida em 'Sila: Prisioneira do Amor'

Foto: Band/Reprodução

Sila descobre que está grávida

Segunda-feira, 2 de maio

Bedar conta aos filhos que estão todos jurados de morte. Dihan encontra-se novamente com Burhan, tio de Sila. Celil aponta arma para Sila. Boran investiga a vida de Emre e vê fotos dele com Sila. Sila descobre que está grávida, mas não conta a ninguém. Boran arma um plano para entrar na casa de Sila.

Cihan exige que Boran mate Sila

Terça-feira, 3 de maio

Sila e Bedar chegam ao hospital para ver Celil e Boran acompanha tudo de longe. Cihan exige que Boran mate a esposa em nome da tradição. Boran entra no quarto de Celil e Bedar pede ajuda a ele. Sila descobre que Emre mandou os seguranças agredirem Celil. Sila decide brigar com o tio na justiça para ficar com a herança dos pais.

Bedar descobre a gravidez de Sila

Quarta-feira, 4 de maio

Celil sai do hospital e diz que não vai matar os próprios filhos. Narin foge e se encontra com Boran. Ele ameaça matá-la, mas Sila liga bem na hora e ele desiste. Dihan diz que apoia a decisão de Boran. Narin diz a Sila que Boran a ama. Bedar descobre a gravidez de Sila.

Sila diz a mãe que não pode ter o bebê

Quinta-feira, 5 de maio

Azad começa a trabalhar na empresa de Sila e fica deslumbrado com a riqueza e o poder. O pai de Emre coloca detetives para vigiar Boran. Narin liga para a mãe e é rejeitada por ela. Sila diz à mãe que não pode ter o bebê.

Sila quer destruir os negócios de Boran

Sexta-feira, 6 de maio

Narin fica enciumada com o trabalho de Azad na companhia. Sila decide usar seu poder para destruir os negócios de Boran. Emre se recusa a ajudar Sila e ameaça pedir demissão. Dihan se envolve com a esposa de Burhan, tio de Sila.

Sila vê Boran com outra mulher

Sábado, 7 de maio

Bedar incentiva Sila a ter o bebê. Sila e Boran pensam um no outro. Sila vai às compras com Narin e ela visita Azad vestida como uma mulher da cidade. Sila vai ao médico e, ao sair, vê Boran na rua com outra mulher.