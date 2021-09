‘Show do Milhão’ está de volta ao SBT com Celso Portiolli: ‘Fiquei muito honrado’

O apresentador Celso Portiolli é a escolha de Silvio Santos para comandar o clássico Show do Milhão, após 12 anos fora do ar Foto: Reprodução Instagram / @celsoportiolli

Em comemoração aos 40 anos do SBT, um dos grandes sucessos da emissora foi resgatado: o Show do Milhão está de volta a partir desta sexta-feira, 3, às 23h15. Quem comanda a atração é Celso Portiolli.

"Vai ser emocionante apresentar o novo Show do Milhão. Sempre fui telespectador do programa, com o Silvio [Santos] apresentando com maestria. Quando [Fernando] Pelegio me ligou, a primeira pergunta que fiz era se o Silvio estava sabendo disso. E ele me disse que foi uma escolha dele. Então, fiquei muito honrado. E preocupado também", disse o apresentador no lançamento do programa, que ficou 12 anos fora do ar.

A versão atualizada do clássico do SBT, que promete fazer novos milionários, tem parceria com o PicPay, que deixou o layout do programa verde. Para participar, é preciso se registrar no aplicativo gratuitamente.

Todo pagamento a partir de 50 reais, pelo aplicativo ou pelo cartão da empresa, geram um número para participar dos sorteios realizados pela Caixa Econômica Federal a cada 15 dias. Não é válido os pagamentos efetuados para o mesmo CPF.

Serão 48 participantes por sorteio - 12 para cada episódio semanal. Quem for sorteado ganhará R$ 1 mil, fará uma entrevista para participar do programa e terá todas as despesas pagas para ir a São Paulo.

Os participantes do programa concorrem ao prêmio máximo de um milhão de reais. Para ganhar, o participante precisa responder 16 questões e pode contar com quatro tipos de ajudas já conhecidas: cartas, placas, universitários ou pular.

"Esse programa faz parte da família brasileira, vejo nas redes sociais que muita gente ainda joga. O povo adora programas de perguntas e repostas, ainda mais com um prêmio maravilhoso desse", concluiu Portiolli.