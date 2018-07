Shonda Rhimes está trabalhando em oito projetos para a Netflix

A produtora e roteirista Shonda Rhimes é conhecida por suas séries dramáticas de sucesso como Grey's Anatomy e Scandal e, no ano passado, assinou um contrato com a Netflix. Agora, ela revelou em quais séries já está trabalhando para a plataforma de streaming – e são oito projetos diferentes.

O primeiro projeto é um filme, que será uma adaptação do livro The Warmth of Other Suns, de Isabel Alende. A trama gira em torno da migração de seis milhões de negros que saíram do sul dos Estados Unidos para o leste e oeste. O roteiro será de Anna Deavere Smith.

Shonda também está trabalhando em um projeto ainda sem título que será inspirado na série de livros Os Bridgertons, de Julia Quinn, que é um romance feminista que se passa no início dos anos 1800 na Inglaterra.

Pico e Sepulveda será uma série baseada na Califórnia durante os anos de 1840. Na época, o território ainda fazia parte do México. Janet Leahy vai ser produtora executiva da série. Outra novidade será Reset: My Fight for Inclusion and Lasting Change, um filme sobre a carreira e vida de Ellen Pao, empresária que ficou conhecida em 2012 quando processou a empresa de tecnologia Kleiner Perkins Caufield & Byers por discrminação sexual, expondo uma realidade machista nas companhias do Vale do Silício.

Shonda também está trabalhando em The Residence, série que se inspira em livro homônimo, escrito por Kate Anderson Brower, que trata sobre a vida privada dos presidentes dos Estados Unidos, seus familiares e funcionários da Casa Branca.

E não são apenas dramas e adaptações: a Netflix também vai estrear, em parceria com a produtora, a série Sunshine Scouts, uma comédia sobre meninas adolescentes que estão vivendo o fim do mundo com acontecimentos apocalípticos. A criação e fica por conta de Jill Alexander, que também é co-produtor executivo. A série terá episódios de meia hora.

O sétimo projeto é Hot Chocolat Nutcracker, uma série documental que reúne Shonda e Debbie Allen, produtora executiva e diretora de Grey's Anatomy e também bailarina. A série mostra bastidores da academia de dança de Debbie produzindo de forma criativa o espetáculo de balé clássico O Quebra-Nozes.

Além desses, Shonda já havia anunciado que está trabalhando em uma série baseada em uma reportagem da New York Magazine sobre Anna Delvey, uma mulher que se passava por milionária e enganou as pessoas da alta sociedade com um estilo de vida cheio de luxos enquanto não pagava por nada.