Shonda Rhimes cria site para fãs discutirem séries

A roteirista Shonda Rhimes criou um site onde os fãs das suas séries poderão conversar sobre elas. Foto: Krista Schlueter/The New York Times

Shonda Rhimes, a criadora e roteirista de séries consagradas como Grey’s Anatomy e Scandal, lançou nesta última segunda-feira, 18, o site ShondaLand, um espaço onde fãs das suas séries poderão falar sobre elas, além de ler artigos e reportagens sobre estilo de vida e outros temas contemporâneos.

“Estou muito animada para ver quais histórias nós vamos poder contar no site. Estamos valorizando qualidade sobre quantidade”, disse Shonda em entrevista para a revista Cosmopolitan. “Nós queremos dar voz às mulheres e sobre assuntos que pensamos serem importantes, esse é basicamente o nosso plano inicial de conteúdo”, continuou.

O projeto ShondaLand começou como um newsletter via e-mail em maio deste ano e agora evoluiu para um site propriamente dito. “ShondaLand sempre foi bem real para mim, um lugar imaginário em que eu via um espaço seguro para todo mundo”, escreveu Rhimes no artigo de inauguração do site. “Eu estava sempre pensando em como tornar esse site realidade, algo melhor, mais rápido, mais esperto, que desse mais vozes, sempre mais”, refletiu a roteirista.