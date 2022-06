'Sherlock': Série da BBC chega ao catálogo da HBO Max em junho

Em 'Sherlock', Benedict Cumberbatch interpreta o famoso detetive e Martin Freeman vive Dr. Watson. Foto: BBC

A HBO Max fez uma grata surpresa aos fãs da série Sherlock e anunciou que irá disponibilizar todas as temporadas no catálogo a partir do dia 15 de junho.

A série é produzida pela BBC e acompanha a versão contemporânea do famoso detetive da Baker Street, em Londres.

Na produção, Benedict Cumberbatch vive Sherlock Holmes e é acompanhado por Martin Freeman como Dr. Watson.

Além da HBO Max, as quatro temporadas de Sherlock também estão disponíveis no catálogo da Amazon Prime Video.

Confira o anúncio:

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais