Sheldon de 'Big Bang Theory' ganhará série paralela sobre sua vida

Jim Parsons como Sheldon Cooper Foto: Reprodução / Instagram

O personagem super recluso e inteligente Sheldon, um dos que fazem mais sucesso no seriado americano Big Bang Theory [em português: Big Bang, A Teoria] ganhará um spinoff baseado em sua infância.

Poucos detalhes foram liberados, mas de acordo com o Deadline, a série deve ser parecida com o extinto Malcolm In The Middle, baseada no estilo de comédia com uma câmera só, e retratará a infância de Sheldon à época em que era um garoto prodígio de apenas 12 anos, ou seja, muito antes dos acontecimentos de Big Bang Theory.

O co-produtor da série original, Chuck Lorre, também deve estar presente na produção deste novo braço.