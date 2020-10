'Shawn Mendes: In Wonder' ganha sua data de estreia na Netflix

Trecho do cartaz de 'Shawn Mendes: In Wonder' Foto: Netflix / Divulgação / 'Shawn Mendes: In Wonder'

A Netflix anunciou a data de estreia do documentário Shawn Mendes: In Wonder, que fala sobre o ex-integrante do One Direction.

"Tenho trabalhado nesse documentário há tanto tempo e estou muito animado para finalmente compartilhá-lo com todos vocês", escreveu o músico em seu Instagram.

Confira as publicações com o anúncio da data de estreia de In Wonder, documentário sobre Shawn Mendes.