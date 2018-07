‘Sharp Objects’ não terá segunda temporada, afirma diretor da HBO

Casey Bloys, diretor de programação da HBO, confirmou que o canal não irá fazer uma segunda temporada da minissérie 'Sharp Objects' Foto: Anne Marie Fox/HBO/Divulgação

A minissérie Sharp Objects estreou na HBO no início de julho de 2018 na televisão e instantaneamente se tornou um sucesso por ter um roteiro envolvente, com temas controversos, e pela ótima atuação das atrizes que protagonizam a produção, como Amy Adams e Eliza Scanlen.

Com o quarto de oito episódios estreando neste próximo domingo, 29, os fãs já começaram a especular se a série poderia ser renovada para uma segunda temporada mesmo sendo baseada em um único livro, como aconteceu com Big Little Lies. Em entrevista para o site Deadline, Casey Bloys, diretor de programação da HBO, foi rápido em dizer que isso não irá acontecer.

“Ao contrário de Big Little Lies, onde todas as atrizes queriam voltar para a série, em Sharp Objects os temas tratados e as personagens são bem pesados. Amy [Adams] não quer voltar a viver essa personagem novamente e eu não posso culpá-la, realmente é bem desgastante para uma atriz”, disse Bloys. “Então não há planos para uma segunda temporada, estamos satisfeitos de ser uma minissérie”, completou.

Os novos episódios de Sharp Objects têm estreia no Brasil simultaneamente com os Estados Unidos e são transmitidos no canal pago HBO todos os domingos, às 22h.