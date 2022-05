'Shark Tank': Felipe Titto é o novo apresentador da sexta temporada do programa

O ator Felipe Titto será o apresentador da sexta temporada do 'Shark Tank Brasil', que será transmitida pela primeira vez na televisão aberta, na RedeTV. Foto: Shark Tank Brasil

A partir da próxima quinta-feira, 5, às 22h30, a RedeTV vai exibir a sexta temporada de Shark Tank Brasil, com uma novidade: Felipe Titto é o novo apresentador da atração.

O programa é a versão brasileira do reality show norte-americano Shark Tank, uma adaptação de outro reality, o Dragons' Den, criado pela Nippon TV no Japão.

A franquia reúne investidores interessados em dar aporte financeiro a grandes ideias de empreendimento. Contudo, para garantir o investimento necessário, os empreendedores que compartilham seus negócios precisam convencer os 'tubarões' de que valem a pena.

Nesta sexta edição, exibida pela primeira vez na televisão aberta, será possível observar mudanças e novas perspectivas de negócios no Brasil em meio à pandemia. Os participantes vão expor suas ideias aos ‘tubarões’, retratando tendências da economia e do empreendedorismo, como inovações e dificuldades que surgiram no período, a fim de garantir uma proposta para alavancar suas empresas.

Os empresários que compõe o painel dos 'tubarões' são: Caito Maia, fundador da Chilli Beans; Camila Farani, um dos maiores nomes em investimento-anjo do Brasil; Carol Paiffer, CEO da Atom S/A, uma das maiores empresas de traders da América Latina; José Carlos Semenzato, especialista em franquias e sócio de empresas como Embelleze e Espaçolaser e João Appolinário, fundador da Polishop.

A presença de Titto também já foi confirmada para a sétima temporada do programa, que tem estreia programada para o segundo semestre na TV fechada.

Na próxima temporada, que já está com as inscrições abertas, dessa vez o apresentador vai ocupar uma das cadeiras sharks e vai revezá-la com outro empresário, que ainda não teve o nome divulgado. Outra novidade é que Camila Farani não integrará o painel de 'tubarões' no sétimo ano.

"Comecei no no Shark Tank Brasil pensando que aquela cadeira era grande demais para mim. Hoje, me levanto de um lugar confortável, que me fez crescer como investidora profissional e pessoa", escreveu a empresária em sua conta no Instagram.