'Sex Education': Primeiras imagens da 4ª temporada são divulgadas; veja

Asa Butterfield (Otis) e Mimi Keene (Ruby) em imagem das gravações da 4ª temporada de 'Sex Education'. Foto: Twitter / @NetflixBrasil

As primeiras imagens da quarta temporada de Sex Education foram divulgadas pela Netflix nesta sexta-feira, 19, junto com o anúncio de que Dan Levy, conhecido pela série Schitt’s Creek, se junta ao elenco da produção.

O ator vai interpretar Thomas Molloy, tutor de Maeve (Emma Mackey) na faculdade. Em uma das fotos, os dois aparecerem lado a lado em um escritório.

De acordo com o The Hollywood Reporter, outros atores também entram para o elenco como personagens recorrentes: Thaddea Graham, de Doctor Who, Marie Reuther, de Kamikaze, e os novatos Felix Mufti, Anthony Lexa, Alexandra James e Imani Yahshua.

Desde o encerramento da terceira temporada, a série já havia perdido quatro nomes - Patricia Allison (Ola), Tanya Reynolds (Lily), Simone Ashley (Olivia) e Rahkee Thakrar (Emily). Contudo, o restante do elenco tem o retorno confirmado.

No novo ano, a série tomará outro rumo, já que agora Otis (Asa Butterfield) e companhia estarão na faculdade e precisarão se ajustar à nova rotina em um ambiente diferente do Colégio Moordale.

Você disse... SEXO? As gravações da quarta temporada de Sex Education já começaram. E digam oi para Dan Levy como Sr.Molloy. pic.twitter.com/6DjjYVD7d9 — netflixbrasil (@NetflixBrasil) August 19, 2022

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais