'Sex and the City' ganha trailer de nova temporada; assista

Nova temporada de 'Sex and the City' ganha trailer Foto: HBO

A continuação de Sex and the City, que será transmitida pela HBO Max a partir do dia 9 de dezembro, ganhou trailer inédito. Em janeiro deste ano, o canal anunciou que o clássico, criado por Darren Star com base em um livro de Candace Bushnell, teria uma minissérie.

O original foi ao ar pela primeira vez em 1998 e durou seis temporadas, até 2004.

A nova temporada, intitulada And Just Like That, trará as três personagens principais, Carrie, interpretada por Sarah Jessica Parker, Miranda, no papel de Cynthia Nixon, e Charlotte, com a atriz Kristin Davis, que estão na faixa dos 50 anos de idade.

A HBO Max também mostra a personagem não-binária Dr. Callie Torres, de Grey's Anatomy, interpretada por Sara Ramirez.

Sex and the City venceu diversos Emmy, incluindo troféus para melhor atriz a Sarah Jessica Parker e melhor atriz coadjuvante para Cynthia Nixon.

A única a não participar da nova temporada da série será a atriz Kim Cattrall.

Assista ao trailer: