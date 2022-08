Seu Jorge ganha papel em série de Anderson Silva, do Paramount+

Seu Jorge integrará o elenco da série 'Anderson Spider Silva', do Paramount+. Foto: Fabio Nunes

Seu Jorge se prepara para dois novos trabalhos como ator, ambas novidades do Paramount+, produzidas pelo VIS: a série Anderson Spider Silva e um longa-metragem.

Na série biográfica de ficção sobre a vida de Anderson Silva, grande campeão brasileiro de MMA, o artista interpretará Benedito, tio do atleta. Seu Jorge comemora a novidade e se diz muito amigo do lutador. “Adoro ele e toda família”. “É uma honra representar um personagem tão importante na história da vida dele. Ver a biografia da vida desse atleta sendo contada é a maior alegria porque são essas histórias brasileiras que inspiram as pessoas”, destaca.

Apesar de o anúncio de Seu Jorge, não há mais informações sobre o elenco de Anderson Spider Silva e sua data de estreia.

Já o longa-metragem que será estrelado pelo ator, ainda está em desenvolvimento. Contudo, a trama tem como tema o Natal e promete uma história repleta de emoção e diversão, com roteiros originados na sala de Narrativas Negras, liderada por Marton Olympio.