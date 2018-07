Setembro chove? Maju Coutinho faz piada ao vivo no Jornal Nacional

Renata Vasconcellos ignorou a piada Foto: Reprodução/Globo

A jornalista Maria Júlia Coutinho, apresentadora do tempo no Jornal Nacional, fez uma piadinha ao vivo na edição da última quinta-feira, 01.

Ao anunciar a previsão de chuvas para o mês, brincou: "E setembro chove? Começou agora o mês, deve chover acima da média no Rio Grande do Sul, parte do Paraná, também no Mato Grosso do Sul, São Paulo e litoral da Bahia".

Logo antes do início do JN, Maju postou a mesma piada no Instagram. A brincadeira repercutiu nas redes sociais. Alguns internautas ficaram confusos, mas ela tentou explicar na legenda: Diga rápido: setembro chove?"

Veja o post: