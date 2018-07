Sete vezes em que a Globo foi alvo de boicotes

A trama retrata uma família de imigrantes japoneses, mas a escolha do elenco foi questionada por trazer pouca representatividade a atores e atrizes de descendência nipônica. São apenas quatro asiáticos entre 30 atores. Diversos jovens de origem asiática se manifestaram em blogs e canais do Youtube. Além disso, o coletivo Oriente-se foi criado com o objetivo de “mostrar que atores de descendência asiática existem e são profissionais qualificados”. No entanto, eles afirmam que não pretendem fazer um boicote à novela.

Foto: Reprodução