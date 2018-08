Serviço de streaming da DC Comics será lançado em setembro nos EUA

O DC Universe, novo serviço de streaming da DC Comics, será lançado nos Estados Unidos em setembro Foto: YouTube/DC Comics

A DC Comics anunciou na quarta-feira, 29, que o seu novo serviço de streaming, o DC Universe, será lançado no próximo dia 15 de setembro nos Estados Unidos. Com dois pacotes, um mensal custando 7,99 dólares (cerca de R$ 33), e outro anual, de 74,99 dólares (aproximadamente R$ 310). A plataforma terá quadrinhos, filmes e séries no seu catálogo.

A empresa também anunciou que Titans, a primeira produção original feita para a DC Universe, irá estrear no dia 12 de outubro. Produzida por Greg Berlanti, responsável pelo Arrowverse, a primeira temporada de Titans terá 12 episódios que serão lançados semanalmente na plataforma.

Na estreia do serviço de streaming estará disponível o programa diário DC Daily, apresentado pelo cineasta Kevin Smith, com notícias e novidades sobre o Super-Homem, Batman e outros heróis da editora. Para 2019 está planejada a estreia de novas produções originais, como Doom Patrol, Swamp Thing e a animação Harley Quinn.

Ainda não há previsão de lançamento da plataforma DC Universe no Brasil.