Séries sobre médicos doam produtos hospitalares para hospitais

As séries The Resident e The Good Doctor, que retratam o dia a dia de médicos em hospitais, tomaram ações para ajudar no combate ao novo coronavírus. As equipes das produções decidiram doar máscaras, aventais e outros equipamentos usados em gravações para hospitais que estão com falta de produtos.

The Resident (O Residente) enviou caixas com os equipamentos hospitalares para o Grady Memorial Hospital, localizado no estado da Georgia, nos Estados Unidos, que fica na mesma cidade em que a produção, da Fox TV, é filmada.

Em uma publicação na quarta-feira, 18, a doutora Karen Law, que trabalha no hospital, fez uma publicação no Instagram em que mostrou as caixas com as doações e agradeceu à equipe da série. “Esse tipo de apoio da comunidade significa muito para os que estão na linha de frente fazendo muitos sacrifícios para estar em nossos hospitais e cuidar da comunidade”, disse ela.

Segundo a Associated Press, os responsáveis pela série The Good Doctor (O Bom Doutor), da ABC, estão conversando com as autoridades da cidade de Vancouver, no Canadá, em que são feitas as filmagens da produção. A ideia é ver quais equipamentos estão em falta e doá-los para o hospital.

O ator Daniel Kim, que é produtor executivo da série e já apareceu em alguns episódios anunciou recentemente que testou positivo para o novo coronavírus, e está em quarentena.

