Série sobre Simón Bolívar estreará na Netflix em junho

Busto de Simón Bolívar na Assembleia Nacional venezuelana, em Caracas. Foto: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Uma minissérie biográfica sobre a vida pessoal do general venezuelano Simón Bolívar, um das figuras mais destacadas da independência da América do império espanhol, estreará na plataforma de streaming Netflix no dia 21 de junho.

Bolívar é protagonizada pelos venezuelanos José Ramón Barreto e Luis Gerónimo Abreu, que interpretam o herói latino-americano em momentos diferentes de sua vida.

O elenco é completado pela equatoriana Shany Nadan no papel de Manuela Sáenz, heroína da independência da América do Sul conhecida como Libertadora do Libertador, um apelido que recebeu de Bolívar ao lhe salvar a vida durante uma conspiração para matá-lo.

O Libertador (1738-1830) contribuiu para concretizar a independência das atuais Bolívia, Colômbia, Equador, Panamá, Peru e Venezuela.

A minissérie, que aborda o aspecto humano de Bolívar, foi filmada em mais de 300 locações naturais da Colômbia e na cidade espanhola de Toledo, informou a colombiana Caracol TV, que realizou a produção para a Netflix.