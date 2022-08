Série sobre King Kong está sendo desenvolvida pelo Disney+

Cena do filme 'Godzilla vs. Kong', de 2021. Uma nova produção sobre King Kong está em desenvolvimento pelo Disney+. Foto: Warner Bros.

O Disney+ está produzindo uma série live-action sobre o King Kong. De acordo com o site Deadline, a produção ainda não tem um nome definido e está nos estágios iniciais de desenvolvimento.

Ainda segundo o veículo, a série buscará trazer o clássico gorila para o mundo moderno, ao mesmo tempo em que vai explorar a mitologia em torno da criação de King Kong, retornando à Ilha da Caveira e mostrando o surgimento de um novo Kong.

A série está sendo desenvolvida pela Atomic Monster, produtora do cineasta James Wan, e escrita por Stephany Folsom, criadora do seriado Paper Girls, do Prime Video.

Personagem clássico que apareceu pela primeira vez em um filme de 1933, King Kong já foi objeto de diversas produções, sendo as mais recentes King Kong, de 2005, Kong: A Ilha da Caveira, de 2017, e Godzilla vs. Kong, de 2021.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais