Série sobre fundador da Fox News ganha 1º trailer; assista

'The Loudest Voice' estreia em 30 de junho nos Estados Unidos. Foto: YouTube/Showtime

A série The Loudest Voice ganhou seu primeiro trailer nesta segunda-feira, 3. Dos produtores de Infiltrado na Klan, Corra e Whiplash, a série do Showtime irá abordar as extensas acusações de assédio sexual contra Roger Ailes, fundador da emissora Fox News.

A produção é baseada na biografia The Loudest Voice in the Room (A voz mais alta na sala, em português) escrita por Gabriel Sherman. O livro compila centenas de entrevistas feitas pelo autor e que contribuíram para a reprodução da vida e história de Ailes.

O ator Russell Crowe interpreta o protagonista Roger Ailes. O elenco ainda conta com as atrizes Naomi Watts e Sienna Miller. A série terá sete episódios e estreia em 30 de junho nos Estados Unidos. Assista ao trailer: