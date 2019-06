Série no YouTube do GNT promove debate de opiniões fortes

Oscar Maroni conversa com pessoas que tentam mudar sua opinião sobre o tema 'mulher gosta de macho'. Foto: Reprodução do episódio de 'Mude Minha Ideia', com Oscar Maroni / YouTube

Em tempos de polaridade de opiniões, talvez seja difícil sentar para conversar com uma pessoa que pensa diferente de você. Imagine se propor a mudar a opinião dela. Essa é a proposta da série Mude Minha Ideia, produzida pelo Quebrando o Tabu para o canal no YouTube do GNT, que estreou nesta terça-feira, 4.

O primeiro episódio, de dez que serão exibidos semanalmente sempre às 10h, conta com a participação de Oscar Maroni.

O empresário senta à uma mesa no centro da cidade de São Paulo para debater com três pessoas dispostas a mudar a opinião dele sobre o tema "mulher gosta de macho".

Um estudante, uma assistente social e uma orientadora socioeducativa questionam as opiniões de Maroni e tentam fazer com que ele pense de forma diferente. O programa propõe um diálogo de argumentação com diferentes pontos de vista.

As convidadas dos próximos episódios são a atriz Mariana Xavier, com o tema "não precisa ser magra para ser bonita e saudável", e a ativista política Isabella Trevisani, com o assunto "o mundo não precisa do feminismo".

Nesta quarta-feira, 5, às 12h haverá um episódio especial, feito ao vivo com o humorista Fabio Porchat. Ele vai debater com o público presente no YouTube Space a afirmativa "temos que poder fazer piada sobre qualquer assunto". Para assistir no momento da transmissão, clique aqui.

Assista abaixo ao episódio com Oscar Maroni: