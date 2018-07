Série ‘Escola de Gênios’, do Gloob, ganha trailer de lançamento

O elenco principal da série Foto: Edu Viana/Imagem cedida pelo Gloob

Escola de Gênios, série nacional do canal Gloob em parceria com a produtora Mixer Films, teve seu primeiro trailer divulgado. O seriado acompanhará a vida de dez protagonistas — cinco meninas e cinco meninos — que estudam numa escola bem diferente do tradicional, na qual podem desenvolver habilidades com as quais mantêm maior afinidade.

A trama tem como gancho a história do menino Isaac, de 12 anos, que é convidado a estudar na instituição. Incomodado com o ambiente no início da série, ele percebe que o lugar é ideal para melhorar algumas de suas habilidades a fim de ajudar sua irmã Maju, de nove anos: tetraplégica, o sonho dela é voltar a jogar videogame. Assim, Isaac se apaixona por robótica e cria uma mão mecânica para a auxiliá-la.

Ainda sem data para estrear, Escola de Gênios demonstra uma preocupação com a diversidade: além da quantidade igual de meninas e meninos, o elenco principal conta com dois negros — Isaac e Maju, que, como tetraplégica, complementa a diversidade de perfis das crianças. Outra tarefa da série também é a abordagem de assuntos científicos, algo desejado há muito no canal.

“Escola de Gênios nos trouxe a oportunidade de abordar a temática da ciência, algo que já queríamos trazer para o canal há algum tempo. A série traz um lado desafiador, mas também muito dinâmico, de diversas áreas de estudo – da robótica à música”, conta Paula Taborda dos Guaranys, diretora de conteúdo e programação dos canais Gloob e Gloobinho.

“Optamos por representar um modelo de escola bem arrojado, com personagens que dialogam muito com a realidade das crianças de hoje”, completa. "É uma série que tem uma premissa atraente e que vai agradar tanto as crianças quanto os pais, além de valorizar as diferenças e individualidades de cada personagem", comenta João Daniel Tikhomiroff, diretor geral artístico da série.