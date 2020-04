Série dos EUA filmará ‘a distância’ episódio sobre o novo coronavírus

Cartaz de divulgação da série americana All Rise, da CBS. Foto: Divulgação/CBS

Um episódio da série americana All Rise, da CBS, dedicada ao trabalho da Justiça em meio à pandemia do novo coronavírus, será filmado “a distância”. Os atores estarão em suas próprias casas - um marco para a produção norte-americana.

Os produtores usarão uma variedade de mídias sociais e tecnologia digital para filmar remotamente, como o FaceTime ou o Zoom, de acordo com uma declaração da CBS. Depois de filmar as cenas de cada ator no episódio, a produção usará efeitos especiais para mudar o cenário e adicionar o que quiser.

O episódio será realizado de acordo com as diretrizes de confinamento atualmente em vigor no estado da Califórnia e Los Angeles, onde a série acontece. Somente o diretor de fotografia tirará fotos externas, o que deve mostrar a desolação nas ruas de Los Angeles como resultado das medidas de isolamento.

No episódio "escrito e inspirado pelos acontecimentos atuais", a juíza Lola Carmichael (Simone Missick) tem o poder de presidir um julgamento remoto. Ao mesmo tempo, os personagens principais aprendem a se adaptar às novas restrições de viagem devido à pandemia.

All Rise está em sua primeira temporada. O episódio vai ao ar no dia 4 de maio.