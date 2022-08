Série documental sobre a história do funk chega à HBO Max em agosto

Luiz Bolognesi e Ludmilla. Foto: HBO Max Brasil

Com direção de Luiz Bolognesi, a série documental Funk. Doc: Popular & Proibido, estreia no canal HBO e na HBO Max em 30 de agosto. A produção lança luz à história do funk brasileiro, com depoimentos de grandes nomes como Mr. Catra , em uma de suas últimas entrevistas, Ludmilla , Kondzilla, Valesca Popozuda, MC Rebecca, Tropkillaz, MC Carol, MC Guimê, DJ Renan da Penha, Bonde do Tigrão, entre outros.

Ao longo de seis episódios e sob um olhar investigativo, o documentário mostra como o funk é capaz de combater o preconceito com popularidade, seus desdobramentos sociais e a popularização mundial. Funk. Doc: Popular & Proibido narra a trajetória da música, além de introduzir questões essenciais de gênero.

O trabalho tem a produção de Caio Gullane, Fabiano Gullane, Eduardo Zaca, Patricia Carvalho e Rafaella Giannini, produção associada de Kondzilla, direção de Luiz Bolognesi, roteiro de Luiz Bolognesi, Henrique Crespo, Tejo Damasceno e Ricardo Farias. A coprodução é de Gullane e Buriti Filmes.

Luiz Bolognesi e Mr. Catra. Foto: HBO Max Brasil

Funk. Doc: Popular & Proibido tem lançamento exclusivo na plataforma de streaming e no canal HBO. A série documental conta com recursos da Condecine - Artigo 39.