Série documental revela detalhes do roubo histórico do Banco Central do Brasil

Netflix anunca data de lançamento de documentário sobre o assalto ao Banco Central Foto: Netflix

A Netflix lançou, nesta quarta-feira, 16, o primeiro trailer da série documental que reconstitui o roubo histórico do Banco Central do Brasil, localizado em Fortaleza, no Ceará. 3 Tonelada$: Assalto ao Banco Central estreia no streaming no dia 16 de março.

Em agosto de 2005, através de um túnel com quase 80 metros de comprimento, ladrões invadiram o cofre da instituição e levaram mais de 160 milhões de reais - ou cerca de 3,5 toneladas de dinheiro vivo.

Com depoimentos inéditos de policiais e criminosos, bem como amplo material de arquivo, a produção recria os momentos entre os bandidos e a polícia federal. A produção revela ainda detalhes insólitos sobre o furto, além de suas trágicas consequências.

Ao longo de três episódios de 50 minutos cada, o documentário tem direção e roteiro de Daniel Billio e faz parte do projeto Mais Brasil na Tela, que tem o objetivo de que mais produções nacionais cheguem no streaming em 2022. Confira o trailer: