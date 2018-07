Série de TV retrata rotina de treinamentos de atletas paralímpicos para a Rio 2016

Canoísta Fernando Fernandes e a atleta Verônica Hipólito. Foto: Divulgação/SporTV

A Olimpíada acabou, mas a Paralimpíada vem aí e, para entrar no clima, o SporTV 2 estreou, na última quarta-feira, 24, a série Eu Me Movo, que retrata as histórias e a rotina de treinamento de atletas paralímpicos.

A cada epísódio, a série acompanha uma dupla de atletas em torno de um tema. No primeiro, o tema é 'o tempo' e os protagonistas são a recordista mundial de atletismo Verônica Hipólito, de 19 anos, e o jogador de bocha Dirceu Pinto, de 35 anos, bicampeão nas Paralimpíadas de Pequim e Londres. Ao todo, são cinco episódios e dez atletas protagonistas.

Nos outros quatro episódios, os temas serão: 'A Busca', 'O Reflexo', 'O Caminho' e 'O Legado'. O programa foi gravado em 25 dias em diversas cidades, como Rio de Janeiro, São Paulo, João Pessoa, Porto Alegre e Duisburg, na Alemanha. O público ainda vai conhecer a história de atletas como o canoísta Fernando Fernandes, que já participou do Big Brother Brasil em 2002, e de Willians Araújo, do judô.

O primeiro episódio da série foi ao ar no dia 24 e os próximos serão no dia 26, 29 e 31 de agosto e 2 de setembro, sempre às 18h30 no canal pago SporTV 2.