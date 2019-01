Série de 'Carmen Sandiego' na Netflix ganha 1º trailer; assista

A personagem Carmen Sandiego Foto: Netflix / Divulgação

No mês de janeiro, diversos lançamentos da Netflix entrarão em cartaz na plataforma. Entre eles, está a nova versão do desenho Carmen Sandiego, que fez sucesso no Brasil durante a década de 1990, e estará disponível a partir do próximo dia 18.

A série conta como Carmen entrou para a V.I.L.E, uma "academia de treinamento para ladrões" e conta com as vozes de Gina Rodriguez e Finn Wolfhard na dublagem original.

Confira o trailer de Carmen Sandiego abaixo:

Lançamentos da Netflix em janeiro Confira abaixo outras sugestões de séries e filmes para você assistir em janeiro de 2019 na Netflix.

Desventuras em Série - 3ª temporada

A série Desventuras em Série é inspirada na série de livros de mesmo nome que retratam os infortúnios e aventuras vividas por três irmãos que vivem em constante fuga de Olaf, vivido por Neil Patrick Harris.

A terceira leva de episódios está disponível desde o dia 1º de janeiro.

Clique aqui para assistir à 3ª temporada de Desventuras em Série na Netflix.

American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace

Lançada em 2018, a temporada da série aborda o assassinato de Gianni Versace, estilista italiano morto em 1997. A produção conta com Penélope Cruz no elenco. Leia mais aqui.

Clique aqui para assistir American Crime Story (a temporada de Gianni Versace estará disponível na Netflix a partir de 17 de janeiro).

Um Homem Entre Gigantes

Lançado em 2015, o filme protagonizado por Will Smith mostra a história de um médico que tenta mostrar os perigos de uma doença que pode prejudicar o cérebro de jogadores de futebol americano, e que terá de enfrentar grandes interesses que envolvem a questão.

Um Homem Entre Gigantes estará disponível na Netflix a partir de 15 de janeiro.

Confira outras produções que estreiam na Netflix em janeiro de 2019:

