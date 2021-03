Série de ‘As Meninas Superpoderosas’ define atrizes protagonistas; confira

‘As Meninas Superpoderosas’: Lindinha, Florzinha e Docinho Foto: Reprodução/Cartoon Network

A série live-action de As Meninas Superpoderosas teve as atrizes protagonistas divulgadas nesta terça-feira, 9, pelo site norte-americano Deadline. São elas: Chloe Bennet, Dove Cameron e Yana Perrault, que interpretarão Florzinha, Lindinha e Docinho, respectivamente.

Dove é conhecida por seu trabalho como Mal no filme da Disney Descendentes (2015); Chloe faz parte do elenco de Agents of Shield (2013-2020); e Yana Perrault ficou reconhecida por ter trabalhado no musical Jagged Little Pill.

Ainda sem previsão de estreia, a nova versão trará as heroínas mais velhas, com idade entre 20 e 30 anos. Elas se sentem desiludidas por terem passado suas infâncias combatendo o crime. Mas, talvez, precisem se reunir agora porque o mundo precisa delas novamente.

A live-action vai ao ar pela emissora The CW e tem como roteirista e produtora Diablo Cody, que venceu o Oscar de melhor roteiro por Juno (2007). A equipe de produção também conta com Greg Berlanti, que trabalhou em Riverdale.

O desenho original de As Meninas Superpoderosas (1998-2005) foi criado por Craig McCracken, e ficou no ar, no Cartoon Network, durante seis temporadas. A trama girava em torno de três meninas com superpoderes, que foram criadas acidentalmente pelo Professor Utônio, e precisam salvar a cidade de Townsville.

Veja abaixo quem são, respectivamente, as atrizes de Florzinha, Lindinha e Docinho na série live-action

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais