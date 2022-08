Série coreana da Netflix, 'As Três Irmãs', ganha teaser; assista

'As Três Irmãs' é uma adaptação do clássico 'Adoráveis Mulheres' para a Coreia do Sul contemporânea. Foto: YouTube

O primeiro teaser da série As Três Irmãs, uma adaptação contemporânea do clássico Adoráveis Mulheres para a Coreia do Sul, foi liberado pela Netflix na última sergunda-feria, 8. O vídeo, disponível no YouTube, mostra as três irmãs do título encontrando uma grande quantia de dinheiro. Elas precisam decidir, juntas, o que fazer com ele.

As protagonistas são interpretadas por Kim Go-eun (Yumi's Cells), Nam Ji-hyun (365: Repeat the Year) e Park Ji-hu (All of Us Are Dead). Já Wi Ha-joon (Round 6) vive o par romântico de Go-eun.

A trama original de Louisa May Alcott tem roteiro assinado por Jeong Seo-kyung (A Criada) e direção de Kim Hui-won (Vincenzo). As Três Irmãs ainda não ganhou data de estreia na Netflix.