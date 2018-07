Série 'Chilling Adventures of Sabrina' tem primeiro pôster divulgado

Primeiro pôster da nova adaptação de 'Chilling Adventures of Sabrina' é divulgado. Foto: Twitter / @@WriterRAS

A nova versão da série Sabrina, a Aprendiz de Feiticeira, já tem sua primeira prévia divulgada. A nova produção da Netflix será baseada na popular HQ da Archies Comics e deve estrear ainda em 2018.

A arte vai estampar as sacolas da Comic Con de San Diego, que vai ocorrer entre os dias 19 e 22 de julho nos Estados Unidos, e dá uma ideia de como será a personagem. A imagem foi compartilhada pelo produtor executivo Roberto Aguirre-Sacasa, roteirista de Riverdale e que usou o Twitter para divulgar a imagem.

O cartaz mostra a silhueta de Sabrina e de seu gato em um estilo retrô. Confira:

Diferente da primeira versão produzida pela Warner Bros. e com Melissa Joan Hart no papel principal, a nova produção é mais fiel aos quadrinhos e, por isso mesmo, mais sombria. Agora, Sabrina estará lutando com sua natureza - meio humana, meio feiticeira - enquanto forças malignas ameaçam ela, sua família e o mundo.

Sabrina, a Aprendiz de Feiticeira terá reboot na Netflix Foto: George Lange/ABC Photo Archives

O papel principal ficou para a atriz Kiernan Shipka, alogiada por sua atuação em Mad Men. O elenco ainda inclui Lucy Davis como a tia Hilda, Miranda Otto como tia Zelda, Richardo Coyle como Blackwood e Tati Gabrielle como a antagonista Prudence.