Série brasileira 'Mulheres que Mudam o Mundo' estreia no YouTube

Nathalia Arcuri (à esquerda) com a empresária Zica Assis, que aparece no primeiro episódio da série Foto: Pedro Curi

A segunda produção original do YouTube no Brasil estreou nesta quarta-feira, 25. A série Mulheres que Mudam o Mundo é apresentada pela jornalista Nathalia Arcuri, do canal de dicas sobre finanças Me Poupe!.

O objetivo da série é mostrar a história, desafios e conquistas de mulheres empreendedoras de diversos lugares do mundo. A produção busca misturar um tom de entretenimento com aprendizado, com dicas para empreender.

"Nem todo mundo que vê o sucesso de hoje sabe todos os desafios que foram superados durante o caminho. Desvendar esses segredos e torná-los menos assustadores é o que quero mostrar nesta série para outras pessoas que sonham em empreender", diz Nathalia Arcuri.

O primeiro episódio conta a história de Zica Assis, fundadora de uma marca de produtos para cabelos crespos. A série terá mais cinco episódios, que deverão ser lançados no segundo semestre de 2020.

Todos os lançamentos ocorrerão no canal de Nathalia no YouTube e fazem parte do YouTube Originals, assim como o Próxima Parada, série protagonizada pelo humorista Whindersson Nunes em 2019.