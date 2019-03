Seriado ‘Um Maluco no Pedaço’, com Will Smith, vira livro infantil

O seriado 'Um Maluco no Pedaço', com Will Smith, vira trilogia infantil. Foto: Divulgação/ NBC

Atenção fãs de Fresh Prince of Bel Air ou Um Maluco no Pedaço, na tradução adaptada para o Português: o seriado ganhará uma versão para livro infantil a partir de abril.

Mais de 20 anos após o fim da série, Will Smith comemorou a novidade. “Eu não poderia estar mais animado com o fato de o personagem que interpretei por tanto tempo conseguiu inspirar um livro tão divertido e empoderador para crianças de todo o mundo”, escreveu.

O ator fechou um acordo com a editora HarperCollins, que vai lançar três livros. Fresh Princess será o primeiro volume da trilogia. O livro trará as aventuras da pequena Destiny, uma menininha descolada que se muda para um novo bairro diferente do antigo em que vivia, como Will em Bel Air.

“Eu sei que todos os meus filhos teriam amado a Destiny enquanto cresciam e sendo um pai que criou uma filha forte, sei como é importante ver esse tipo de força representada nas histórias”, afirmou Smith, que viverá o Gênio na versão live-action de Aladdin. O filme tem estreia marcada para 23 de maio.

O livro Fresh Princess, escrito por Denene Millner e com ilustrações de Gladys José, chegará ao mercado americano em 2 de abril. Porém ainda não há previsão para o lançamento no Brasil.