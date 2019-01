Seriado ‘Chaves’ ganhará paródia em programa da TV Globo

'Chaves' na Globo? 'Tá no Ar' fará paródia sobre o humorístico mexicano de maior sucesso no mundo. Foto: Instagram/@georgianagoes

O SBT exibe Chaves há 33 anos. É um dos programas de maior audiência da emissora de Silvio Santos. Será que algum dia o seriado mexicano será exibido pela TV Globo? Bem, enquanto isso não ocorre, outro humorístico fará uma paródia da obra de Roberto Gomes Bolaños.

Tá no Ar: a TV na TV estreia a última temporada fazendo uma homenagem ao seriado Chaves. A vila em que se passam as trapalhadas da vizinhança será reproduzida fielmente e a atriz Georgiana Góes deu um spoiler, com direito a foto. “Última...como não morrer de amor? Estreia terça, depois do BBB!”, escreveu na legenda da foto no Instagram.

O ator Marcio Vito fará o papel de Chaves, Maurício Rizzo será o Quico e Luana Martau interpretará a Chiquinha. Georgiana Góes será a Dona Florinda, Danton Mello, o professor Girafales e Marcius Melhem, o Seu Madruga.

A paródia de Chaves vai ao ar na Globo nesta terça-feira, 15, após a primeira edição do Big Brother Brasil 19.

