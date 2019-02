Sergio Malheiros fala sobre racismo retratado em 'Verão 90': 'Realidade diária de jovens negros'

Cena de racismo contra o personagem Diego, de Sergio Malheiros, em 'Verão 90'. Foto: Reprodução de 'Verão 90' (2019) / Globo

O ator Sergio Malheiros usou seu Instagram para falar sobre uma cena de racismo contra seu personagem Diego, que foi ao ar na última semana em Verão 90, novela das 7 da Globo. Nela, dois policiais abordam seu personagem e pedem para revistá-lo em um ônibus.

Malheiros ressaltou que recebeu diversas mensagens de pessoas falando que passaram por situações parecidas na vida real: "Muitas não compreenderam inicialmente que isso se dá apenas pela cor da nossa pele, e é por isso que é tão importante falarmos mais e mais sobre o racismo".

"Sou muito grato pela oportunidade de representar nas telinhas o que é uma realidade diária de muitos (quase todos) jovens negros nesse País. Infelizmente, era assim nos anos 80, nos anos 90 e ainda vivemos isso agora", afirmou.

"Precisamos acabar com a ideia de que corpos negros são um perigo eminente. Isso leva a equívocos absurdos", encerrou, fazendo menção ao caso de Pedro Henrique Gonzaga, jovem morto após ser sufocado por um segurança em uma unidade do Extra, no Rio de Janeiro.

Assista à cena de racismo em Verão 90 postada por Sergio Malheiros:

