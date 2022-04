Sergio Guizé assume papel de Romulo Estrela na próxima novela das seis

Sérgio Guizé vai protagonizar 'Mar do Sertão', próxima novela das 18h da TV Globo. Foto: Semly Yassuda/Globo

O ator Sergio Guizé vai assumir o papel de protagonista em Mar do Sertão, próxima novela das seis da TV Globo. O convite surgiu após a saída de Romulo Estrela, que foi remanejado e agora integra o elenco de Travessia, próxima novela das nove, escrita por Gloria Perez.

"Ele está muito feliz com o convite e com o personagem. Trabalhar com o Allan Fiterman [diretor da novela] sempre foi um desejo dele", disse a assessoria de imprensa em comunicado enviado ao Estadão.

Em Mar do Sertão, Guizé vai intepretar o mocinho Zé Paulino, que fará um triângulo com o vilão Tertulinho, interpretado por Renato Góes, e Candora, interpretada por Isadora Cruz. Escrita por Mário Teixeira e dirigida por Allan Fiterman, a novela estreia em agosto e as gravações estão previstas para começar no final de maio.