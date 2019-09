Sérgio Chapelin recebe homenagem em despedida do 'Globo Repórter'

Sérgio Chapelin em sua despedida do 'Globo Repórter' Foto: Reprodução de 'Globo Repórter' (2019) / Globo

Foi ao ar nesta sexta-feira, 27, o último Globo Repórter apresentado por Sérgio Chapelin na Globo. O programa, agora, passará a ser apresentado por Gloria Maria e Sandra Annenberg.

Após a exibição de uma homenagem relembrando sua carreira, o apresentador foi questionado sobre o que fará daqui em diante, longe da TV.

"Bem, agora é momento de pensar, relaxar, experimentar aquela liberdade total. Acho que todo mundo sonha com isso. Tem também a minha chácara, gosto muito de interagir com meus bichos, e, quem sabe, viajar um pouco, sem lenço, mas com documento", respondeu.

Em seguida, prosseguiu: "Neste momento, simbolicamente, atravesso a tela e vou para o lado de vocês, aí em casa. Juntos, assistiremos ao primeiro programa de outubro. Vem novidade por aí, mas esse é um segredo que minhas parceiras vão contar."

Não dá pra perder o último #GloboRepórter do Sérgio Chapelin, né? ❤️ pic.twitter.com/E7Mjjt59iJ — Globo (@RedeGlobo) September 28, 2019

"Muito obrigado pela convivência nesses anos todos. Um forte abraço em cada um de vocês", concluiu Sérgio Chapelin.

Sandra Annenberg afirmou, em seguida: "Uma honra receber o Globo Repórter de você". Gloria Maria também se emocionou.

Os humoristas Marcelo Adnet e Marcius Melhem também falaram sobre a despedida de Sérgio Chapelin do Globo Repórter.

"Sensacional despedida do gigante Sérgio Chapelin. Parabéns, mestre! Sempre sereno, equilibrado e profissional", elogiou Adnet.

"Uma lenda da TV acaba de se aposentar", escreveu Melhem ao lado de uma foto em que fez uma paródia do próprio Chapelin.

Diversos internautas também reagiram à despedida de Sérgio Chapelin. Confira alguns tuítes abaixo:

Uma lenda da tv acaba de se aposentar. E com a mesma elegância de sempre. Foi muito emocionante. Guardo com carinho um desses momentos que essa profissão nos dá: o dia em que fui Sérgio Chapelin em frente ao próprio. Toda minha admiração! pic.twitter.com/HdoWfYlah1 — Marcius Melhem (@omarciusmelhem) September 28, 2019

Sensacional despedida do gigante Sérgio Chapelin. Parabéns, mestre! Sempre sereno, equilibrado e profissional! — Marcelo Adnet (@MarceloAdnet) September 28, 2019

#GloboReporter sem Sérgio Chapelin vai ser igual pão sem manteiga... Você pode até gostar, mas sabe que está faltando alguma coisa. — Andréa Tostes (@twitos) September 28, 2019

Sérgio Chapelin merecia uma homenagem maior em seu último programa. Talvez um programa sobre a sua vida, sua carreira. #GloboReporter — Al (@AlCotting) September 28, 2019

Eu tô só a Glória Maria com a saída do Sérgio Chapelin do #GloboReporter. pic.twitter.com/ghrbZONljX — Diogo Oliveira (@Dixgo95) September 28, 2019

Desde criança #GloboRepórter smp foi um dos meus programas favoritos, ja cancelei mt rolê por conta de alguma matéria legal q iria passar. Fico feliz de ter visto o ultimo programa do Sérgio Chapelin. — Be a Dragon (@eufrankw) September 28, 2019

não tem como não chorar com essa despedida foi incrível ter acompanhado o #GloboRepórter com jornalista icônico sérgio chapelin pic.twitter.com/hUEdrwBPFB — rayssa ⧗ (@wwromanoffs) September 28, 2019

VEJA TAMBÉM: Apresentadores e jornalistas que saíram da Globo em 2019