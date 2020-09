Serginho Groisman relembra 'Programa Livre' gravado no Carandiru

Serginho Groisman à frente do 'Programa Livre' em setembro de 1992 Foto: Norma Albano / Estadão

Serginho Groisman participou do Roda Viva na noite da última segunda-feira, 31. Entre os temas abordados, relembrou uma ocasião em que apresentou o Programa Livre, do SBT, diretamente do presídio do Carandiru, em 7 de abril de 1992.

O apresentador destacou a necessidade de "dar voz a outras pessoas": "Eu sempre me coloquei nesse papel, não de protagonista, mas, na verdade, quase um interlocutor, fazendo uma 'ponte'."

"Ainda no Programa Livre, fiz um programa ao vivo direto do Carandiru, com 3 mil detentos. Nós dividimos o programa em três partes. Na primeira, eu conversei com eles a respeito da vida que eles levavam, não procurei identificar em cada um o que fez, o que não fez, mas tentar manter um coletivo que pudesse se expressar para a gente poder entender melhor o que é a população carcerária", relembrou.

Na sequência, continuou: "Na segunda parte, eles elegeram a Sula Miranda, e a gente levou para cantar. Na terceira parte, entrevistaram o diretor do Carandiru. Alguns meses depois houve a invasão lá no Carandiru."

Complexo do Carandiru em 2000 Foto: Sergio Castro / Estadão

Serginho Groisman fez referência ao que ficou conhecido como Massacre do Carandiru. Em 2 de outubro de 1992, policiais militares entraram no Pavilhão 9 da Casa de Detenção do Carandiru para conter uma rebelião. A operação terminou com 111 presos mortos e é considerado um dos mais graves massacres penitenciários da história do Brasil (leia mais aqui).

"Mesmo entre os detentos, eles tinham esse comportamento de levantar a mão, respeitar o outro, poder conversar, saber que ali era um ambiente onde eles podiam se expressar. Eles falavam coisas incríveis", completou.

O apresentador já contou com a participação de presidiários e ex-presidiários em diversas ocasiões em seus programas.

Em junho de 1999, diversos ex-presidiários foram convidados para a plateia da entrevista com o médico Drauzio Varela, que à época lançava o livro Estação Carandiru.

Já em 2000, os rappers Dexter e Afro-X, que formavam a dupla 509-E e estavam presos, receberam autorização para participar de um debate com Conte Lopes, então deputado estadual por São Paulo, no programa Altas Horas, apresentado por Serginho Groisman.

Em entrevista à revista Istoé, em 2005, Groisman explicava: "Eu acho que temos que ouvir essas pessoas porque, normalmente, ou falam por elas ou 'metem o pau' nelas. Existe uma ideia muito equivocada que é a seguinte: eles estão bem lá. Têm comida, bebida, não fazem nada."

"Não digo que ali existam santos, mas, quando você mistura um cara que roubou a primeira vez com um líder do tráfico ou gente que não tem nada a perder, a desesperança contamina todo mundo", prosseguia o apresentador, que concluía: "As escolhas de um garoto muito pobre são muito poucas no Brasil. Eles merecem esr ouvidos".

Serginho Groisman como apresentador do 'Programa Livre' em setembro de 1992 Foto: Luludi / Estadão

Em entrevista ao Jornal da Tarde, em 2007, Serginho Groisman ressaltou a importância do programa no Carandiru. Na ocasião, ainda revelou um arrependimento de sua época de Programa Livre, na década de 1990: ter convidado torcidas organizadas para participar da atração.

"Elas juraram se comportar nas gravações, mas, ao se cruzarem, iniciaram um quebra-pau violentíssimo e colocaram em risco 250 adolescentes presentes na plateia. O programa, claro, não foi ao ar."

